İran deniz trafiğinde sorunların yaşanmasına müsaade etmez

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Özel Temsilcisi olarak dün Paris'e giden Irakçı, Ruhani'nin yazılı mektubunu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a ilettikten sonra, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile bir araya geldi.

İran nükleer anlaşmasının en son durumu ve İran'ın bu anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini düşürmesi ile ilgili süreç hakkında bilgi veren Dışişleri Bakan yardımcısı Abbs Irakçı, 'İran İslam Cumhuriyeti, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltma işlemini, bu anlaşmaya uygun hakları çerçevesinde başlatmış ve diplomatik kapılar hala açıktır' diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu sorunla ilgili kişisel çaba gösterdiğine değinen Irakçı, 'Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yazılı mesajını Macron'a ilettim' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'a karşı başlattığı ekonomik savaşa işaret eden İranlı yetkili, 'ABD yasa dışı ve adaletli olmayan yaptırımları ile İran halkını hedef almış ve AB'den maksimum baskı politikasına uygun olarak ABD tarafından uygulanan ve İran petrol ihracatını sıfıra indirme politikası karşısında açık ve belirgin politika yürütmesini bekliyoruz' ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da bu görüşmede yaptığı açıklamda, Fransa'nın var olan tansiyon ve gerilimleri düşürmeye niyetli olduğunu dile getirerek, 'Fransa nükleer anlaşmanın korunması taraftarıdır ve bu konudaki çabalarına devam ediyor' dedi.

İran-AB arasında ticaretin devam etmesi amacıyla kurulan INSTEX isimli mali mekanizmanın uygulanmasının uzun sürdüğüne dikkati çeken Le Drian, 'Bu mekanizmanın uygulanması ve hayata geçmesi, önemli siyasi bir adım olarak değerlendirmelidir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489