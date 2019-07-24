Tahran ve Tokyo sinema iş birliğine vurgu yaptı

Unijapan film firmasının bulunduğu yerde Yasuşi Şina ile görüşen Divsalar, İran'ın çeşitli konularda film yapımındaki yetenekleri desteklediğini bildirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 90'ıncı yıldönümü vesilesiyle Japonya'da İran film etkinliğinin ikinci haftasının düzenlenmesini isteyen İranlı yetkili, bu konuda iş birliği çağrısında bulundu.

Japonya Unijapan Film Şirketi İcra Müdür Yardımcısı Yasuşi Şina de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Divsalar'ın şirketi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şirketin faaliyetleri hakkında, özellikle filmlerin telif haklarının satın alınması ve İran’la ilgili faaliyetlerin tarihi hakkında fikir alişverişinde bulundu.

Şina ayrıca, iş birliğine ve özellikle de Japonya'daki İran film haftasına katılmak için Japon kültürğ meraklılarına gerekli destekleri vermeye hazır olduklarını ve iki ülke arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

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