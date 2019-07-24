Çinliler vizesiz olarak İran'a 21 günlüğüne seyahat edebilir

Çinli turistlerin ülkeye gelmelerinin mekanizması konusunda Dışişleri Bakanlığı'nın İran'ın yurt dışındaki temsilcilik ve konsolosluklarına bildirildiğini kaydeden İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkan Yardımcısı Veli Timuri, 'Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararın ilanından sonra, Çin vatandaşlarına yönelik vizenin kaldırılması ile ilgili uygulamalar, 16 Temmuz'da ilan edilerek uygulamaya geçildi' ifadesine yer verdi.

Timuri şöyle konuştu:

'Bu çerçevede Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları 16 Temmuz'dan itibaren vizeye gerek kalmaksızın İran İslam Cumhuriyeti'ne giriş yapabilir ve her girişlerinde 21 gün boyunca ülkemizde konaklayabilirler.'

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkanı Ali Asger Munisan da bu kararın alınması ile önümüzdeki 4-5 yıl boyunca 1 milyon Çinli turistin İran'a seyahat etmesini beklediklerini duyurdu.

Her yıl 129 milyondan fazla Çinli, yurt dışını geziyor. İran'a gelen turist sayısı 2018 yılında 52 bin kişiydi. Öte yandan İran'dan Çin'e turistik amaçlarla giden İranlı sayısı 2018 yılında 112 bin kişiydi.

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