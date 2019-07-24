İran'la iyi komşuluk politikası doğrultusunda iş birliğine hazırız

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Suudi Arabistan'ın BM Daimi temsilcisi el-Muallimi, 'İyi komşuluk ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmama politikası bağlamında İran'la ilişkilerimizin yeniden kurulmasına hazırız' dedi.

Suudi yetkililerin içi boş iddialarını dillendiren el-Muallimi, 'İran'ın davranışı, bölge istikrarını tehdit ediyor. Yemen krizinin siyasi görüşmelerle çözümü için Fars Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkelerin planı ve BMGK'nin kararları uyarınca hareket edilmesi gerektiği kanısındayız' diye konuştu.

El-Muallimi, ayrıca Filistin konusunun Arap ülkelerin ilk sorunu olduğunu belirterek, 'Arap ülkeleri barışa bağlılar ve işgalcilerin Kudüs'te evleri yıkmasını kınıyoruz' diye ekledi.

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