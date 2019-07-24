24 Temmuz 2019 - 11:30
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İran 12 Yaş Altı Tekvando Milli Takımı Asya şampiyonasının ilk sırasında

İran 12 Yaş Altı Tekvando Milli Takımı Asya şampiyonasının ilk sırasında

Tahran, IRNA- Ürdün'de düzenlenen Asya 12 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde İran 12 Yaş Altı Tekvando Milli Takımı 4 altın ve 3 bronz madalya kazanarak ilk sıraya yerleşti.

2019 Asya 12 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası 24-25 Temmuz tarihleri ararsında Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenmektedir.

Yarışmaların ilk gününde İran'dan sonra Güney Kore 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya, Tayland ise 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Tekvandocularımız Bakıri, Gadiri Alizade ve Nimetzade birer altın, Rızayi, ahnazari ve Rahmani birer bronz madalya kazanmayı başardı.

İran Erkekler 12 Yaş Altı Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörlüğünü Murtaza Kerimi, Kadınlar 12 Yaş Altı Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörlüğünü Azam Dürüsti üstlendi.

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