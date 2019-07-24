İran ve Fransa dünya barışı için diplomasiye odaklanıyor

Irakçı, Salı günü Ruhani'den yazılı bir mesaj iletmek üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüimede tarfalar, dünyada barışın sağlanması için diplomasiyi kullanmanın önemini vurguladı.

Irakçı ve Macron, bölgesel ve uluslararası meseleler, bölgedeki gerilimi azaltmak için nasıl çözüm bulunabileceği konusunda uluslararası ve çok taraflı bir anlayışın elde edilmesi ve günümüzde diplomasinin en önemli başarılarından biri olan nükleer anlaşma hakkında fikir alişverişinde bulundu.

Toplantıda, dünyadaki ve bölgedeki mevcut durum göz önünde bulundurarak istikrar ve güvenliğin sağlanması için gerekli koşulları oluşturmak için diplomasinin kullanılması gerektiği dile getirildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı Salı günü, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Fransız mevkidaşına yazılı bir mesaj iletmek üzere özel temsilci olarak Paris'i ziyaret etti.

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