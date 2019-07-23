IMF: Dünya ekonomik büyümesi Amerika’nın İran aleyhindeki ambargolarla azalmıştır

IMF, 2019 dünya ekonomik gelişmesi ile ilgili tahminini revize ederek, bunu 3.2 olarak ilan etti.

Bu tahmin daha önceki tahminden yüzde 0.1 daha azdır.

IMF azalmanın sebeplerini Amerika’nın İran’a uyguladığı ambargolar ve diğer bazı ülkelerdeki istikrarsızlıklar olarak saydı.

IMF, raporunda İran’ın dünya ekonomisindeki payının 2017 yılında 1.28 iken bunun 2018 yılında 1.19’a düştüğünü belirtti.

Rapora göre, İran’a uygulanan şiddetli ambargolar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin bazılarındaki siyasi çatışmaların, bu bölgelerdeki ekonomik gelişme tahminini yüzde 0.9 azaltılarak yüzde 1.3’e inmesine sebep olduğunu belirtti.

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2012