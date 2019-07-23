FIFA, Amerika ambargolarının politikanın Futbola müdahalesi olarak nitelendirdi

İran Futbol Federasyonu avukatı Areş Şekerriz, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran Futbol Federasyonunun FIFA’ya gönderdiği yazıda Amerikan ambargolarının İran futbolu üzerindeki etkilerini bildirerek, Amerikan ambargolarından dolayı İran Futbol Federasyonunun Dünya Kupası ödüllerinden mahrum kalmasının politikanın spora müdahalesi olduğu ve FIFA’nın buna müdahale etmesi istendiğini belirtti.

Şekerriz, bu istem sonrası FIFA’nın hem İran, hem de Amerikan ambargosu altında olan diğer ülkelerin federasyonları ile ilgili Amerikan Hazine Bakanlığına yazı yazarak, bu fürumun düzeltilmesini istediğini söyledi.

Şekerriz, Amerika Hazine Bakanlığının henüz bu yazıya cevap vermediğini belirterek, İran Futbol Federasyonun ilgili bakanlıkların işbirliği ile FIFA’dan Amerikan Futbol Federasyonu üyeliğini askıya alması gerektiğini söyledi.

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2012