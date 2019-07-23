Şemhani: Filistin halkının iradesine karşı olan planlar sonuçlanmayacaktır

Şemhani, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Arveri ile yaptığı görüşmede, Yüzyılın Anlaşması planının yenilgiye mahkum ve uygulanamaz plan olduğunu belirterek, ‘’Direniş gruplarının ilerlemesi ve bölgedeki dengelerde rollerinin artmasının yanında Siyonist rejim ve destekçileri kırılgan bir durumdalar ve Filistin halkı iradesi aleyhine olan planlardan sonuç alınmayacaktır.’’ dedi.

İran’ın Filistin’e destek stratejisinin değişmez bir strateji olduğunu ifade eden Şemhani, Filistin ülküsüne desteğin İslami Devrimin değişmez bütünü olduğunu ve çocuk katili işgal güçlerine tam zafere ulaşana kadar devam edeceğini söyledi.

Bazı Arap ülkelerinin direniş grupları ve Filistin’in ana destekçileri arasında ihtilaf yaratma çabalarına değinen Şemhani, bu ülkelerin satılmış liderlerinin bugün Siyonist düşmanla işbirliği yaptıklarının görüldüğünü söyledi.

Şemhani, Filistin halkının direnişini takdir ederek, zafere ulaşmanın ve halkın haklarını elde etmenin tek yolunun İslami direniş ve halkın iradesine dayanmak olduğunu söyledi.

El Arveri de İran’ın Filistin’e verdiği daimi desteğe teşekkür ederek, Amerika ve Siyonist rejimin düşmanlıkları ve ambargo ile baskı uygulamalarının İran’ın Filistin ülküsüne destek iradesine halel getirmediğini söyledi.

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2012