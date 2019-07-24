İran'dan Trump'ın Afgan halkına karşı ırkçı söylemlerine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan halkına yönelik sarfettiği ırkçı sözlerine tepki göstererek, bu sözlerin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ve kardeş Afganistan'ın dirençli halkı, devleti ve üstün yeteneklileri ile bir safta yer aldığını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump dün Washington'da Pakistan Başbakanı İmran Han ile yaptığı görüşmede, 'istersem bir hafta boyunca Afganistan savaşına son verebilirim, ancak bunun sonucunda 10 milyon Afgan yaşamını yitirir' demişti.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı da buna tepki olarak yayınladığı bildiride, Trump'ın bu sözleri hakkında açıklamada beklediklerini belirtti.

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