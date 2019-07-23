İtalya Serie A Ligi İran'ın ünlü kalecisini istiyor

İtalya Toto Sport gazetesi Beyranvand'ın Torino'ya transfer edilme olasılığının yüksek olduğunu yazdı. Gazete, '2018 Dünya Kupası'nda dünya futbolunun bir numarası Cristiano Ronaldo'nun penaltısının gol olmasını engelleyen Beyranvand'ın Torino'ya transfer edilmesi konuşuluyor' diye yazdı.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda İran Futbol Milli Takımı kalecisi, Portekiz maçında Cristiano Ronaldo'nun penaltısının gol olmasını engelleyerek, Ronaldo'yu tüm ününe rağmen yenilgiye uğrattı.

İran Futbol Milli Takımı 2018 Dünya Kupası'nda kaleci Beyranvand'ın üstün performansı nedeniyle çok iyi sonuçlar aldı. İran, Portekiz'le berabere kalmayı bile başardı.

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