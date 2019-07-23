İranlı ünlü futbolcu Portekiz kulübüne transfer edildi

Son bir ayda İran'ın önde gelen takımlarından Persepolis futbol kulübüne döneceği konuşulan Mehdi Taromi, Portekiz'e giderek Rio Ave takımıyla anlaştı.

Taromi'nin daha önce Belçika ve Yunanistan liginde bazı takımlarla anlaştığı da medyaya yansımış, ancak İranlı futbolcu en son Portekiz takımını seçti.

Portekiz'in önde gelen takımlarından Rio Ave, geçtiğimiz sezon 7. sırada yer almıştı.

Taromi geçtiğimiz yıllarda Persepolis'te ayrıldıktan sonra Rizespor'la anlaşmış ancak burada futbol oynayamadı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489