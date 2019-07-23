23 Temmuz 2019 - 15:23
Journalist ID: 2391
News Code 83408445
0 Persons

İranlı ünlü futbolcu Portekiz kulübüne transfer edildi

İranlı ünlü futbolcu Portekiz kulübüne transfer edildi

Tahran, IRNA- İran Futbol Milli Takımı'nda da oynayan Mehdi Taromi, Persepolis'e döneceği ile ilgili medyaya yansıyan haberlerin tersine, Portekiz'in Rio Ave Futbol Kulübü'ne transfer edildi.

Son bir ayda İran'ın önde gelen takımlarından Persepolis futbol kulübüne döneceği konuşulan Mehdi Taromi, Portekiz'e giderek Rio Ave takımıyla anlaştı.

Taromi'nin daha önce Belçika ve Yunanistan liginde bazı takımlarla anlaştığı da medyaya yansımış, ancak İranlı futbolcu en son Portekiz takımını seçti.

Portekiz'in önde gelen takımlarından Rio Ave, geçtiğimiz sezon 7. sırada yer almıştı.

Taromi geçtiğimiz yıllarda Persepolis'te ayrıldıktan sonra Rizespor'la anlaşmış ancak burada futbol oynayamadı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 2 =