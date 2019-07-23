Fars Körfezi'nin güvenliğinin sağlanması için koalisyon kurulmasına ihtiyaç yok

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 'İran komşu ve bölge ülkelerin yardımıyla bölge güvenliğini sağlayabilir' ifadesini kullandı.

İran'a baskı politikasının asla sonuç vermeyeceğinin altını çizen Cihangiri, 'İran'a karşı baskı politikasını uygulayanlar, İran'la iletişimin yolunun mantıklı ve baskı uygulamadan müzakere olduğunu bilmeliler' değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve AB'nin verdiği vaatler ve imzaladığı anlaşmalardaki taahhütlerini yerine getirmediğine dikkati çeken Cihangiri, 'İranlılar medeniyetli ve medeniyet üreten bir halk olarak dünyada belirleyici rol oynamışlar ve oynamaya devam ediyorlar' diye konuştu.

Fars Körfezi bölgesinde gelişmelere işaret eden Cihangiri, 'Fars Körfezi ve Ortadoğu'da İran'la ilgili yaşanan olaylar, dünyaya İran'la mantık ve kanıtla konuşma yolunu göstererek, bölge meselelerinin çözümüne katkıda bulundu ve İran'a karşı baskı ve zorbalık politikasının sonuçsuz kalacağının herkese gösterdi' diye ekledi.

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