İran'ın güneydoğusunda 2  tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Sistan ve Beluçistan Emniyet Genel Müdürü General Muhammed Kanberi yaptığı açıklamada, İranşehr ilçesinde düzenlenen operasyonda büyük bir uyuşturucu şebekesinmin çökertildiğini ve 2 tondan fazla uyuşturucunun ele geçirildiğini belirtti.

Sistan ve Beluçistan'a bağlı İranşehr ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu ile mücadele operasyonları kapsamında 2 ton 50 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği ve bir büyük uyuşturucu şebekesinin çökertildiği aktarıldı.

İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinde yaklaşık her ay büyük miktarda uyuşturucu, polis ekipleri tarafından ele geçirilmektedir.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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