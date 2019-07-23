İran, AB'nin nano maddeleri güvenlileştirme projesine katılacak

AB'nin nano maddelerini geliştirme sektöründe 5 milyon dolarlık bütçe ile Ocak 2019'dan beri uyguladığı Risk-Gone projesinde İran da yer almaktadır. Bu projede AB'den 15 ülkenin yanı sıra ABD ve İran, nano maddelerle ilgili talimatların hazırlanmasına katkı sağlıyor. Bu projenin amacı nano maddeleri güvenli şekilde kullanmak için standartların belirlenmesidir.

Bu tür projeler için AB, projelere katılmak için ilanlar verdikten sonra, bir ülke projenin lideri olarak seçilir ve üyeler de proje liderince belirlenir.

İran'ın nano teknoloji sektöründe uluslararası standartlardan dördünü hazırlayıp belirlediğini Risk-Gone projesi ile ilgili konsorsiyum dikkate alarak, İran'ı bu projeye katılmaya davet etmiş ve İran'ın temsilcisi olarak Nano Teknolojiyi Geliştirme Komitesi projeye katılmıştır.

4 yıl sürecek projenin toplam bütçesinin 5 milyon euro ve 22 AB üyesi ülkenin katılımıyla hayata geçirileceğini kaydeden İranlı nano teknoloji uzmanı Sara Ahmedi, İran ve ABD dışında AB'den 15 ülkenin de projeye katkı sanucaklarını açıkladı.

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