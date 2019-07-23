Doğu Azerbaycan'dan 751 milyon dolar ihracat

Bu veriler, Doğu Azerbaycan Petrol Dışı İhracatı Geliştirme Çalıştayı'nda duyuruldu. Bu yılın ilk üç ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artış gösterdi.

ilden yapılan ihracat, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 79 ülkeye gerçekleşti.

Doğu Azerbaycan ilinden yapılan ihracatın %40'lık kısmını sanayi ürün ve malları oluşturdu. Sanayinin ardından metaller yüzde 15.5 ve tarım ürünleri %13.5 payla yer aldı.

Aras Serbest Bölgesi'nden yapılan ihracat da bu yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %34 civarında artışla 84 milyon dolara ulaştı. Bu bölgeden yapılan ihracat, il toplam ihracatının yüzde 11'ini oluşturdu.

İran-Azerbaycan sınırında yer alan ve merkezi Tebriz olan Doğu Azerbaycan ilinde Tebriz, Sehlan ve Culfa gümrük müdürlükler, Marağa, Hudaferin ve Nurduz'da gümrük birimleri ve Uluslararası Şehit Medeni Havalimanı, Şehit Selimi Organize Sanayi Bölgesi ve Binan şehrinde 3 gümrük bürosu mevcut.

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