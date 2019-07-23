İran'da dini grupların liderleri ABD'nin hasmane politikalarını kınadı

'Dinler Açısından Yaptırımın Dünya Barışı ile Çelişkisi' isimli toplantının sonuç bildirgesine imza atan dini grupların liderleri şu ifadeleri kullandı:

'Biz dini grupların liderleri ve inananlar olarak, İran'ın haysiyetini savunmak ve ABD'nin dünya barışını tehdit eden hasmane ve sert politikalarını kınamak için samimiyetle bir araya gelerek, İran'ın yüceliği ve İran halkının onur ve bağımsızlığını dillendirmek istiyoruz.

ABD'nin İran halkına karşı yaptırım uygulaması, Amerikan yetkililerinin cesur İran halkı önünde kin, düşmanlık ve acizliğini günden güne daha fazla ortaya çıkarmakla birlikte, İran İslam Cumhuriyeti liderlerinin dünya zorbalarına karşı dirençli olma gerekliliği yönünde güttüğü politikanın haklılığını göstermektedir.

Dinlerin insanların hak ve haysiyetlerinin korunması konusundaki ortrak değerlerine saygı duymak, İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik politikasıdır.'

Sonuç bildigesinmin sonunda dini liderler, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı her türlü tehdit, düşmanlık ve sınırlamayı kınadıklarını belirterek, İran halkının haklarının edinmesine vurgu yaptı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489