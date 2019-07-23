23 Temmuz 2019 - 14:54
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İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda Arjantin'i yendi

İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda Arjantin'i yendi

Tahran, IRNA- Bahreyn'ın başkenti Manama'da düzenlenen Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nın ikinci turunda İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Arjantin'i yenmeyi başardı.

Millilerimiz Arjantin'le karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı'nin teknik direktörlüğümü Behruz Atayi üstlendi.

Millilerimiz ilk seti 25-19, üçüncü seti 25-22 ve dördüncü seti 32-30 kazanırken ikinci sette 25-23 sokrla yenildi.

İran, Arjantin, İtalya ve Bahreyn aynı gruptaydı. Gruptaki en iyi 2 takım şampiyonasının yarı finale yükselecek.

Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası 18-27 Temmuz tarihleri arasında Bahreyn'in Manama şehrinde düzenlenmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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