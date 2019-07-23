İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda Arjantin'i yendi

Millilerimiz Arjantin'le karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
İran 21 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı'nin teknik direktörlüğümü Behruz Atayi üstlendi.
Millilerimiz ilk seti 25-19, üçüncü seti 25-22 ve dördüncü seti 32-30 kazanırken ikinci sette 25-23 sokrla yenildi.
İran, Arjantin, İtalya ve Bahreyn aynı gruptaydı. Gruptaki en iyi 2 takım şampiyonasının yarı finale yükselecek.
Dünya 21 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası 18-27 Temmuz tarihleri arasında Bahreyn'in Manama şehrinde düzenlenmektedir.
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