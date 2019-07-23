23 Temmuz 2019 - 13:26
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News Code 83408145
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İranlı üst düzey yetkili, yeni Çin Büyükelçisi ile görüşmesinde İran-Çin ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı

İranlı üst düzey yetkili, yeni Çin Büyükelçisi ile görüşmesinde İran-Çin ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı

Tahran, IRNA- İran Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesi ve İslam İnkılabı Rehberi Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Çin'in yeni Tahran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, İran-Çin ilişkilerinin stratejik olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çin'in yeni Tahran Büyükelçisi Çang Hua ile görüşen Velayeti, yeni büyükelçiye görevi boyunca başarılar dilediğini söyleyerek, ikili ilişkilerin gelişmesinin önemine değinerek iki ülke ilişkilerinin köklü ve tarihi yönüne işaret etti.

İki ülkenin dış politikada bağımsızlık, ABD'nin yayılmacı politikalarına karşı direniş ve Batılı ülkelerin diğer ülkelerim iç işlerine karışmaya karşı olmak gibi ortak özellikleri bulunduğunu kaydeden Velayeti, ilişkilerin gelişmesi bağlamında potansiyellerin kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Çin'in yeni Tahran Büyükelçisi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran-Çin stratejik ilişkilerinin artmasına gerektiğine dikkati çekerek, 'İran, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nde ana ülkelerden biridir ve planlamalar yaparak, ilişkilerimizin gelişmesini isteriz' dedi.

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