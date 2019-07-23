İranlı üst düzey yetkili, yeni Çin Büyükelçisi ile görüşmesinde İran-Çin ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı

Çin'in yeni Tahran Büyükelçisi Çang Hua ile görüşen Velayeti, yeni büyükelçiye görevi boyunca başarılar dilediğini söyleyerek, ikili ilişkilerin gelişmesinin önemine değinerek iki ülke ilişkilerinin köklü ve tarihi yönüne işaret etti.

İki ülkenin dış politikada bağımsızlık, ABD'nin yayılmacı politikalarına karşı direniş ve Batılı ülkelerin diğer ülkelerim iç işlerine karışmaya karşı olmak gibi ortak özellikleri bulunduğunu kaydeden Velayeti, ilişkilerin gelişmesi bağlamında potansiyellerin kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Çin'in yeni Tahran Büyükelçisi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran-Çin stratejik ilişkilerinin artmasına gerektiğine dikkati çekerek, 'İran, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nde ana ülkelerden biridir ve planlamalar yaparak, ilişkilerimizin gelişmesini isteriz' dedi.

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