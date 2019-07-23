İran Kadınlar ve Erkekler Tekvando Milli Takımları Asya şampiyonu oldu

Ürdün'de düzenlenen Asya 18 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda İran Kadınlar ve Erkekler Tekvando Milli Takımları 10 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya ve toplam 179 puan ile şampiyonluğa ulaştı.

Güney Kore 3 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya ve toplam 110 puanla ve Çin 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ve toplam 77 puanla sırasıyla ikinci ve üçüncülüğü elde etti.

21 Temmuz'da başlayan Asya 18 Yaş Altı Tekdanvo Şampiyonası dün sona erdi.

İran Erkekler Tekvando Milli Takımı 5 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ve toplam 99 puanla birinci sırada yer aldı.

Güney Kore 2 altın, 2 gümüş,3 bronz toplam 62 puanla ve Özbekistan takımı 2 altın, 1 gümüş,2 bronz ve toplam 54 puanla sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

İran Kadınlar Tekvando Milli Takımı da ikinci kez olarak 5 altın, 2 gümüş toplam 80 puanla Asya şampiyonu oldu. Çin takımı 3 altın, 2 bronz toplam 52 puanla ve Güney Kore 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz toplam 48 puanla sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Asya 18 Yaş Altı Tekdanvo Şampiyonası'nda İran Kadınlar Tekvando Milli Takımı teknik direktörülüğünü Masume Muhammediyan ile Leyla Hazayi, İran Erkekler Tekvando Milli Takımı teknik direktörlüğünü ise Hüseyin Kerimi ve Vahid Nasiri üstelendi.

İranlı tekvandocular Mobina Kolivend, Gazel Sultani, Anahita Tevekküli, Nigar İsmaili, Yelda Velinejad Emirsina Bahtiyari, Ali Tevekküli ve Emirhüseyin Behrabadi, birer altın, Tina Medanlu, Nesteren Velizade, Emirrıza Şehristani ve Pedram Cemşisi Paşa Atardi, Hamid Asgeri,birer gümüş ve Ali Ekberi birm bronz madalya kazanmayı başardı.

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