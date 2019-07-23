İranlı üst düzey diplomat, Ruhani'nin mesajını Paris'e götürdü

Twitter hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Abbas Irakçı, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin özel temsilcisi olarak Paris'e hareket etti' ifadesini kullandı.

Musevi'nin belirttiğinbe göre, bu ziyarette Ruhani'nin yazılı mesajı Fransız mevkidaşı Macron'a iletilecektir.

Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) korunması için tüm yolları açık bırakmaya azimli olduğunu söyledi.

Ruhani, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) korunması için tüm yolları açık bırakmaya azimli olduğunu söyledi.

Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili, bölgesel ve uluslararası konuları içeren bir telefon görüşmesi yaptı.

Ruhani görüşmede, Fransa’nın KOEP’in korunması için çabasın önemli olduğunu belirterek, İran’ın KOEP’in korunması için tüm yolları açık bırakmaya azimli olduğunu söyledi.

Ruhani, Frnsa Cumhurbaşkanının özel temsilcisinin Tahran ziyaretine değinerek, KOEP’in İran ve Avrupalı taraflarının anlaşmanın korunması için dengeli adımlar atmalar gerektiğini dile getirdi.

Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları arttırmanın KOEP’in korunması yönünde sorun yarattığını ifade eden Ruhani, Amerika’da KOEP’in korunması çabalarının başarılı olmasını istemeyen bazıları olduğunu ifade ederek, bunun son örneğin Amerikan Kongresinde İran milletinin 1.5 milyar dolar varlıklarının çalınması olduğunu kaydetti.

Sorunlara rağmen tarafların kalan fırsatları değerlendirmesi ve uzmanların yaratıcılıkları ile KOEP’in korunmasına yollar bulmasını isteyen Ruhani, ‘’Avrupa’nın çabaları İran’ın meşru menfaatlerinin temini ve ekonomik savaşta ateşkese yönelik olmalıdır' dedi.

INSTEX çerçevesinde satılan petrolün bedelinin de kullanılmasının KOEP’in korunması çabasında önemli olduğunu ifade eden Ruhani, zaman geçmesi durumunda İran’ın 3. Adımını atmaya mecbur kalacağını açıkladı.

Ruhani, Amerikan ambargolarının ortadan kalkmasını geçmiş şartlara dönüş için diğer bir yol olduğunu ifade ederek, İran faaliyetlerinin birkaç ay durdurma gibi yolların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Macron da tarafların gerginliklerin azaltılması ve KOEP’in korunması yönündeki çabalarının gerekliliğine işaretle, ‘’Maalesef her zaman ülkelerin barışa ulaşmasını engellemek için radikaller vardır ve Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları sertleştirme söylemi de bu yöndedir' dedi.

Amerika’nın uyguladığı ambargoların birçok ülkenin İran ile ticari ilişkilerini zorlaştırdığını ifade eden Macron, Fransa’nın KOEP sorunlarının çözümüne özel ihtimam gösterdiğini sözlerine ekledi.

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