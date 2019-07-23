İran, Fars Körfezi'nde deniz trafiğinin güvenliğinin en önemli koruyucusudur

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Tahran'a gelen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölge istikrar ve güvenliğinin her zaman İran için önem arzettiğini ifade ederek, 'İran ve Irak iki komşu ve dost ülke olarak, bölge istikrar ve güvenliğinin gelişmesi yönünde iş birliğini artırabilir' diye konuştu.

Ruhani, 'İyi ki son yıllarda Tahran-Bağdat ilişkilerinin kapsamlı olarak geliştiğine tanık olmaktayız ve kesinlikle bu süreç devam edecektir' diye ekledi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran-Irak ilişkilerinin çeşitli sektörlerde iş birliğini geliştirmesi gerektiğini dile getirerek, 'İkili ilişkileri geliştirerek ve aramızda imzalanan anlaşmaları yürürlüğe geçirerek, iki halkın çıkarlarını sağlamaya çalışmalıyız. Irak asla yaptırımların bir parçası olmayacaktır' dedi.

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