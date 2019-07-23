23 Temmuz 2019 - 10:35
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News Code 83407667
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Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran, Fars Körfezi'nde deniz trafiğinin güvenliğinin en önemli koruyucusudur

İran, Fars Körfezi'nde deniz trafiğinin güvenliğinin en önemli koruyucusudur

Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın bölgede ve diğer ülkelerle gerilimlerin artmasından yana olmadığını ve savaş başlatmak istemediğini belirterek, 'İran tarih boyunca Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde deniz trafiğinin güvenliğinin en önemli koruyucusu olmuştur ve olmaya da devam edecektir' dedi.

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Tahran'a gelen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölge istikrar ve güvenliğinin her zaman İran için önem arzettiğini ifade ederek, 'İran ve Irak iki komşu ve dost ülke olarak, bölge istikrar ve güvenliğinin gelişmesi yönünde iş birliğini artırabilir' diye konuştu.

Ruhani, 'İyi ki son yıllarda Tahran-Bağdat ilişkilerinin kapsamlı olarak geliştiğine tanık olmaktayız ve kesinlikle bu süreç devam edecektir' diye ekledi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran-Irak ilişkilerinin çeşitli sektörlerde iş birliğini geliştirmesi gerektiğini dile getirerek, 'İkili ilişkileri geliştirerek ve aramızda imzalanan anlaşmaları yürürlüğe geçirerek, iki halkın çıkarlarını sağlamaya çalışmalıyız. Irak asla yaptırımların bir parçası olmayacaktır' dedi.

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