Irakçi, İslam ülkelerinin Yüzyılın Anlaşması karşısında tek tutum sergilemelerini istedi

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih EL Arveri ve yanındaki üst düzey heyet, Irakçi ile görüştü.

Irakçi görüşmede Filistin’e desteğin İslam Devriminin ayrılmaz ilkesi olduğunu belirterek, İran’ın Filistin’e desteğine ve Amerika ile Amerika’nın bölgedeki gayrı meşru hedeflerine karşı gelmesine vurgu yaptı.

Yüzyıl anlaşmasının Filistin meselesinin sonlanması için ortaya atıldığını ifade eden Irakçi, bu planın Amerika’nın ve Siyonist rejimin hesap hatası olduğunu ve Filistin halkı ile direniş ekseninin karşı çıkması neticesinde yenilgiye mahkum olduğunu söyledi.

Irakçi, bu plana karşı çıkmak için İslam ülkelerinin bir koalisyon kurmasının gerekli olduğunu söyledi.

Amerika’nın İran aleyhindeki baskı politikasına değinen Irakçi, bu politikanın da Amerikan hesap hatası olduğunu ve İran halkının en üst seviyede direnmesine sebep olduğunu söyledi.

El Arveri de İran’ın Filistin’e destek politikasına teşekkür ederek, Hamas’ın Amerika ve İsrail karşısında İran’ın yanında yer aldığını söyledi.

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2012