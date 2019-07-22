Sipahan takımı Gazişehir takımını yendi

Fenerbahçe kampında bulunan Sepahan, Gazi Şehir ile yaptığı karşılaşmayı bir-0 yenmeyi başardı.
Sepahan ikinci maçını Perşembe günü Bursa Spor ile karşı karşıya gelecektir.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- Türkiye’de hazırlık kampında bulunan İran’ın Sepahan takımı Gazişehir takımı ile yaptığı karşılaşmayı kazandı.
Fenerbahçe kampında bulunan Sepahan, Gazi Şehir ile yaptığı karşılaşmayı bir-0 yenmeyi başardı.
Sepahan ikinci maçını Perşembe günü Bursa Spor ile karşı karşıya gelecektir.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
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