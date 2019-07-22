22 Temmuz 2019 - 22:00
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Sipahan takımı Gazişehir takımını yendi

Sipahan takımı Gazişehir takımını yendi

Tahran, IRNA- Türkiye’de hazırlık kampında bulunan İran’ın Sepahan takımı Gazişehir takımı ile yaptığı karşılaşmayı kazandı.

Fenerbahçe kampında bulunan Sepahan, Gazi Şehir ile yaptığı karşılaşmayı bir-0 yenmeyi başardı.

Sepahan ikinci maçını Perşembe günü Bursa Spor ile karşı karşıya gelecektir.

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2012

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