Zarif, Nikaragua Meclis Başkanı ile görüştü

İran-Nikaragua Dostluk Grubu üyelerinin de bulunduğu görüşmede Zarif,İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani’nin davetini ileterek, İran’ın tüm alanlar özellikle ekonomik alanında Nikaragua ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

İki ülke devrimlerinin 40. Yıllarında olduğuna değinen Zarif, Amerika’nın her iki ülke devriminin de bir yaşını bile görmeyi tahammül etmediklerini fakat iki ülkenin devrimlerinin 40. Yılını kutladıklarını ve 40 sene sonra da buna devam edeceklerini söyled.

Kurts da Amerika’nın baskısı ve ekonomik terörizmine maruz kalmış ülkelerin birleşmesi gerektiğini belirterek, istikbarla mücadele cephesinin Amerika ve müttefiklerinin medya, propaganda ve ekonomik savaşı ile karşı karşıya olduğunu ve bunlar karşısında bu ülkelerin birlikte halinde hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

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2012