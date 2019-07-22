Rabii: İngiliz tankerinin tevkif edilmesi yerinde hukuki bir uygulamadır

Rabii yaptığı açıklamada, ‘’İngiliz gemisi hukuki bir hata yapmıştır ve İran bölgenin güvenliği için tankere müdahale etmiştir, fakat bazı ülkelerin geminin bir an evvel serbest bırakması için bizden istekte bulunmaları ilginçtir. Biz bu ülkelerden İngiltere’den aynı istemde bulunmalarını da istiyoruz. ‘’ dedi.

Rabii, ‘’İngiliz tanker denizcilik kurallarına aykırı olarak ilk olarak yerini belirten aksanlarını kapatmıştır ve Fars Körfezinin girişine girmek yerine Hürmüz boğazına güney kısımdan girmiş ve ikazların hiç birini dikkate almamıştır. ‘’ dedi.

İngiliz ve İran tankerlerinin tevkif edilmelerini karşılaştırmanın haksızlık olacağını ifade eden Rabii, İngiliz tankerin mevcut deliller çerçevesinde İran kara suları içinde tevkif edildiğini söyledi.

İran'ın Fars Körfezi kıyısndaki Hürmüzgan İli Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Allahmurad Afifipur konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Anılan petrol tankeri geçiş yaptığı rotasında bir balıkçı teknesine çarpıyor. Bu olayın nedenleri açıklanmalıdır. Hasar gören balıkçı teknesindekiler İngiliz petrol tankeri mürettebatı ile temasa geçmeye çalışsa bir cevap alamıyorlar' dedi.

İngiliz petrol gemisinin balıkçı teknesinin mesajlarına yanıt vermemesi üzerine, yasalara uygun olarak konu Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik Kurumu'na iletiliyor. Biz prosedür gereği İran Silahlı Kuvvetleri'ne konuyu bildirerek, İngiliz geminin Bender Abbas iskelesine çekilmesini ve ayrıntıların detaylı araştırılarak olayın perde arkasının gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz' diye ifadesini kullandı.

Afifipur, Stena İmpero adlı İngiliz petrol tankerinin İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından çok kısa sürede Bender Abbas iskelesine getireleceğini sözlerine ekledi.

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2012