22 Temmuz 2019 - 19:45
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News Code 83407155
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KOEP Ortak Komisyonu haftaya toplanacaktır

KOEP Ortak Komisyonu haftaya toplanacaktır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonunun gelecek hafta taraf ülkelerin dışişleri bakan yardımcıları ve siyasi müdürler düzeyinde düzenleneceğini söyledi.

Musevi yaptığı açıklamada, geçen seferki ortak komisyon toplantısı sonrası İran’ın bazı taahhütlerini durdurma kararının sonuçlarının görüldüğü ve Avrupalı tarafların bu yeni durumun Dışişleri Bakanlar toplantısı öncesi tartışılmasını istediklerini söyledi.

Musevi, bu dönem zarfından İan Dışişleri Bakanı Zarif’in de ABB Dış Politika Komiseri Bayan Mogherini’ye bir mektup göndererek ambargoların etkisini gidermek için diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmediklerine dair bir mektup gönderdiğini söyledi.

Musevi, Viyana’da düzenlenecek toplantının Avrupa ülkelerinin istemi doğrultusunda düzenlendiğini ve Dışişleri Bakanlar toplantısına alternatif olmadığını belirtti.

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2012

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