KOEP Ortak Komisyonu haftaya toplanacaktır

Musevi yaptığı açıklamada, geçen seferki ortak komisyon toplantısı sonrası İran’ın bazı taahhütlerini durdurma kararının sonuçlarının görüldüğü ve Avrupalı tarafların bu yeni durumun Dışişleri Bakanlar toplantısı öncesi tartışılmasını istediklerini söyledi.

Musevi, bu dönem zarfından İan Dışişleri Bakanı Zarif’in de ABB Dış Politika Komiseri Bayan Mogherini’ye bir mektup göndererek ambargoların etkisini gidermek için diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmediklerine dair bir mektup gönderdiğini söyledi.

Musevi, Viyana’da düzenlenecek toplantının Avrupa ülkelerinin istemi doğrultusunda düzenlendiğini ve Dışişleri Bakanlar toplantısına alternatif olmadığını belirtti.

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2012