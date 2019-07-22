Zarif: Amano, KOEP’in yılmaz destekçisiydi

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Amano’nun vefat haberini duymaktan derin üzüntü duyduğunu, dualarının kendisi ile olduğunu ve huzur içinde yatmasını temenni etti.

Diğer taraftan İran Dışişleri Bakanlığı da bir bildirdi yayınlayarak, Amano’nun vefatından dolayı merhumun ailesine ve Japonya devleti ve milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlık bildirisinde Amano’nun Ajanstaki faaliyet döneminde silahsızlanma ile ilgili konularını tarafsız ve profesyonelce takip edilmesine değinerek bunun uluslararası barış ve istikrarın artmasında önemli katkısı olduğu ifade edildi.

UAEK bugün yaptığı açıklamada, Amano’nun vefat ettiğini duyurdu.

UAEK başkanlığını 2009’da üstlenen Amano, 3 dönemdir yürüttüğü görevi süresince özellikle İran’ın nükleer faaliyetleri başta olmak üzere, Kuzey Kore’nin nükleer programı ve Japonya’da 2011’de yaşanan Fukuşima nükleer felaketi gibi önemli sınamalarla karşı karşıya kaldı.

Japonya’nın Yugawara kentinde 1947’de doğan Yukiya Amano, Tokyo Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1972’de mezun olduktan sonra aynı yıl Japon Dışişleri Bakanlığında göreve başladı.

Amano, 1973-75'te Fransa’daki Besançon ve Nice üniversitelerinde eğitim aldı.

Dışişleri bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan Amano, 1993’de bakanlığın nükleer enerji biriminin başına getirildi.

Amano, 1994’te Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Konferansı’nda Japonya misyonunda danışman olarak ilk yurt dışı görevine başladı ve 1999’da Japon Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü ve Bilimsel İşler Genel Müdür Yardımcılığına yükseldi.

Nükleer enerji ve silahsızlanma alanlarında uzmanlaşan Amano, BM bünyesinde silahsızlanma ve silahların yaygınlaştırılmasının önlenmesiyle ilgili çeşitli çalışma birimlerinde ülkesi adına görev aldı.

Büyükelçi unvanını 2002’de elde eden Amano, 2004’de Japon Dışişleri Bakanlığının silahsızlanma ve silahların yaygınlaştırılmasını önleme ve bilimsel işler biriminde genel müdürlük görevini üstlendi.

Amano, 2005’te ülkesinin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği görevine getirilmesinin yanı sıra aynı yıl UAEA’nın yönetim kuruluna başkanlık yaptı.

Mısırlı diplomat Muhammed el-Baradey’ın 2009’da UAEK başkanlık görevinin sona ermesinin ardından, tecrübeli Japon diplomat Amano, UAEA’nın başkanlık koltuğuna oturdu.

Amano, 14 yıldır UAEA bünyesinde üst düzey görevlerde bulundu. Yönetim kurulu başkanlığı döneminde UAEK'da yaptığı çalışmalar nedeniyle 2005’te Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Aralık 2009’dan bu yana UAEK’nın 3 dönemdir başkanlığını yürüten Amano’nun görev süresi 2021’de son bulacaktı.

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2012