Umman Dışişleri Bakanı Tahran yolcusu

Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu ziyaret ikili ilişkilerin gelişmesi ve iki ülkenin özellikle bölgesel konular hakkındaki sürekli istişareleri çerçevesinde yapılacaktır.

Dün Umman tarafından yapıla açıklamada, bu ülkenin bölgedeki gemicilik konuları ve onula ilgili özellikle Hürmüz Boğazındaki olayları yakından takip ettiği ve tüm taraflardan sabırlı davranmayı istenildiği belirtildi.

Umman her zaman çeşitli ülkeler arasındaki derin ihtilafların çözümüne yönelik arabulucu faaliyetlerde bulunmuştur ve bazı durumlarda bu faaliyetlerden iyi sonuçlarda alınmıştır.

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2012