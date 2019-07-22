Irakç, Amano’nun vefatından dolayı başsağlığı diledi

Irakçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Biz çok yakın şekilde çalıştık, kendisinin UAEK Başkanı olarak profesyonel ve takdire şayan çalışması, İran’ın PMD dosyasının sonuçlanmasına sebep oldu. ‘’ dedi.

Irakçi, Amano’nun profesyonel çalışması ile yayınlanan 15 raporda İran’ın nükleer faaliyetlerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) uygun olduğunun vurgulandığı ve bunun takdire şayan olduğunu söyledi.

Bugün UAEK internet sayfasında yapılan açıklanmada Ameno’nun belirtilmeyen bir hastalıktan dolayı vefat ettiği ifade edildi.

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2012