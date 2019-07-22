22 Temmuz 2019 - 16:11
Journalist ID: 1942
News Code 83406854
0 Persons

Irakç, Amano’nun vefatından dolayı başsağlığı diledi

Irakç, Amano’nun vefatından dolayı başsağlığı diledi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) başkanı Yukiya Amano’nun vefatından dolayı başsağlığı mesajı yayınladı.

Irakçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Biz çok yakın şekilde çalıştık, kendisinin UAEK Başkanı olarak profesyonel ve takdire şayan çalışması, İran’ın PMD dosyasının sonuçlanmasına sebep oldu. ‘’ dedi.

Irakçi, Amano’nun profesyonel çalışması ile yayınlanan 15 raporda İran’ın nükleer faaliyetlerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) uygun olduğunun vurgulandığı ve bunun takdire şayan olduğunu söyledi.

Bugün UAEK internet sayfasında yapılan açıklanmada Ameno’nun belirtilmeyen bir hastalıktan dolayı vefat ettiği ifade edildi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 2 =