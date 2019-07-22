İranlı sporcular Polonya'da çok sayıda madalya kazandı

Kadın sporcu Uzra Mehdevikiya 400 metrede bronz madalya kazanırken, cirit atamda T13 kategorisinde 35.4 metre 4 atışla altın madalya kazanmayı başardı.

Emir Hüsrevani, uzun atlamada T12 kategorisinde 7.9 metre ve 100 metrede 11.41 saniye ile sırasıyla birer altın ve gümüş madalya elde etti.

Diğer sporcumuz Ali Şemşiri disk atmada 43.22 metre, gülle atamda T12 kategorisinde 12.43 metre ile sırasıyla birer altın ve bronz madalyayı boynuna taktı.

Öte yandan Habib Hüseyni 200 metrede 23.94 saniye ile gümü, Nasır Hasanpur ise 200 metrede 24.56 saniye ile bronz madalya kazanmayı başardı.

Seccad Nikuperest de cirit atmada 56.83 metre atışla bronz madalya sahibi oldu.

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