İranlı kadın oyuncu Malezya Golden Global Film Festivali'nin en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı

En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcu erkek oyuncu dallarında ödül almaya aday olan İran filmi Ağaçkakan’ın uluslararası dağıtım işleri 7. Sanat Kuruluşu tarafında yapılmaktadır.

Ağaçkakan’da Mehnaz Afşar, Sara Behrami, Hadi Hicazifer, Nigar Abedi, Cemşid Haşimpur ve Emin Hayayi oynadı.

Filmin hikayesi şu şekildedir:

‘Mehsa, kocası tarafından terkedilen uyuşturucu bağımlısı bir kadındır. Çocuğunun yalan olarak öldüğü söylenen bu kadın, daha sonra çocuğunun hayatta olduğunu anlar ve olay bundan sonra başlar.

Geçen yılki festivalde de İranlı erkek oyuncu Hamid Behdad, İran yapımı 'Barikat' filmindeki performansı nedeniyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

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