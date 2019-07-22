Filistin konusunun sonucu kesinlikle Filistin halkı ile İslam dünyasının lehine olacak

Tahran'ı ziyarette bulunan Hamas'tan üst düzey bir heyet, Ayetullah Hamanei ile görüşmesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin mektubunu İslam İnkılabı Rehberi'ne iletti.

Hamas'a sergilediği tavır için şükranlarını bildiren Ayetullah Hamanei, 'Hamas, Filistin'in İslam dünyası hareketinin kalbinde yer aldığı gibi, Filistin hareketinin kalbinde yer alıyor' diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin konusunda dünyada hiçbir ülke ile yapmacık resmi tavrı olmadığını ve dobra olduğunu dile getiren İslam İnkılabı Rehberi, 'Biz her zamanki gibi Filistin hakkındaki görüşümüzü açık ve şeffaf biçimde bildirmiş ve hatta uluslararası arenada bizimle bazı konularda görüş ayrılığı olan dost ülkeler de İran İslam Cumhuriyeti'nin Filisin konusunda çok ciddi olduğunu biliyor' değerlendirmesinde bulundu.

'İran İslam Cumhuriyeti ile düşmanlığa temel olan nedenlerden en önemlisi, Filistin konusudur, ancak bu düşmanlıklarla baskılar, İran'ın Filistin'le ilgili duruşundan geri adım atmasına neden olmaz. Filistin'i desteklemek inançsal ve dinmi bir meseledir' diyen İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

'Eğer İslam dünyası tek parça ve birlik beraberlik içerisinde Filistin meselesi üzerinde durmuş olsaydı, şuan Filistin'in durumu daha iyidi. ABD yolundan giden Suudi Arabistam gibi bazı ülkelerin Filistin konusundan uzak durmaları aptallıktı, çünkü Filistin'i destekleselerdi ABD karşısında bazı imtiyazlar elde edebilirlerdi.'

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