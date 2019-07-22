İran'da Kadın Sporları İslami Federasyonu kurulacak

İrna'ya konuşan Kadın Sporları İslami Federasyonu Başkan Vekili İlahe Arap Ameri, 'Spor Bakanlığı benim Kadın Sporları İslami Federasyonu Başkan Vekili olarak faaliyet etmemi uygun gördü. Spor Bakanı da bu federasyonun faaliyeti için gereken hazırlıkların yapılması gerektiği görüşünde' dedi.

Yeni kurulacak Kadın Sporları İslami Federasyonu için İnkılap Kulübü'nü faaliyet yeri olarak kullanacaklarını dile getiren Arap Ameri, Eylül'ün sonlarına doğru yeni federasyonun faaliyete başlayacağını duyurdu.

Arap Ameri konuşmasını şöyle sonlandırdı:

'Müslüman kadınlar dünyanın her hangi bir bölgesinde çeşitli dallarda bu federasyonun desteği ile spor faaliyetlerine devam edebilir.'

İlahe Arap Ameri 13 Ocak 2019'da İran Spor ve Gençlik Bakanı'nın kararı ile Kadın Sporları İslami Federasyonu Başkan Vekili olarak atnadı. Arap Ameri daha önce Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak da görev yapmıştır.

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