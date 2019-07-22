İran'da sünger demir üretiminde yüzde 13'lük artış

İlk 3 ayda sünger demir üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak, 7 milyon 101 bin 750 tona ulaştı.

Ülkenin en büyük 20 demir çelik tesisat üretim birimileri arasında Çahar Mahal ve Bahtiyari ilinde bulunan Sepiddeşt Çelik Tesisleri %23 artışla en büyük artış rakamını elde etti.

Konsantre demir cevherinde bu yılın ilk 3 ayında de geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış miktarı yüde 4 oldu. Konsatre demir cevheri üretimi 12 milyon 207 bin 443 ton olarak kayıtlara geçti.

İran'ın konsantre demir cevheri alanında faaliyet gösteren en büyük 9 üretim tesisinin üretim miktarı çarpıcıdır.

Geçen yıl 841 milyon dolar demir cevheri yurt dışına ihraç edildi. Bunun 800 milyon dolarlık bölümü Çin'e yapıldı.

Her ton mineral ihracat karşılığında ise ülkeye 160 dolar döviz geliri geldi. Maden ve mineral sanayi sektörünün toplam ihracatı 9 milyar doları geçti.

İran'da resmi olmayan verilere göre, maden ve mineral sektöründe 138 binden kişi çalışıyor. 40 bin kişi ise Maden Mühendisliği Kurumu bünyesinde faaliyet gösteriyor.

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