Yurt dışında yaşayan binden fazla İranlı yetenekli ve iyi eğitimli kişi yurda döndü

İran Kültürel Devrim Yüksek Kurulu Haber Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan 1136 yetenekli ve iyi eğitimli İranlı, yurda kesin dönüş yaptı.

Özellikle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin göreve başladığı 2013 yılından beri, gelişmiş ülkelerde yaşayan İranlı uzman ve bilim adamları ülkede kendine faaliyet alanı bulabilmiş ve ülkeye geri dönüş hız kazanmıştır.

Beyin göçü, yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve olanaksızlık nedeniyle bilim insanı, hekim, mühendis gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesi. İyi eğitimli, üreten, düşünen, nitelikli çalışanların araştırma veya çalışma hedefiyle yurt dışına gitmesi durumudur.

Beyin göçünden bahsedilebilmesi için terk edilen ülke ile göç edilen ülke arasında gelişmişlik ve olanaklar açısından az da olsa bir fark bulunmalıdır. Beyin göçü temelde gelişmiş ülkelere yönelik bir kaynak aktarımı olarak değerlendirilir.

Beyin göçü terimini ilk kez, 1950-60'lı yıllarda İngiltere'den ABD ve Kanada'ya göçü ifade etmek amacıyla 1962 yılında Royal Society tarafından kullanılmıştır.

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