İran'da aralarında bazılarının idama mahkum edildiği CIA'e bağlı 17 casus tespit edilerek yakalandı

Düzenlediği basın toplantısında konuşan İran İstihbarat Bakanlığı Casusluk Karşıtı Dairesi Genel Müdürü, '19 Haziran günü İstihbarat Bakanlığı'nın bir casusluk ağını tespit ettiği açıklanmıştı' dedi.

Tespit edilip yakalanan casusların ülkenin kritik konumlarında ve bunlara bağlı özel sektörde faaliyet gösterdiğine değinen yetkili, bunlardan bazılarının müteahhit veya danışman olarak görev yaptığını ifade etti.

CIA tarafından cezbedilen casuslar hakkında bilgi veren İranlı yetkili şu ifadeleri kullandı:

'CIA, ABD'ye göç etme, bu ülkede iyi meslek edinme ve para karşılığı gibi vaatlerle bu kişileri tuzağına düşürmüş ve bu vaatlerin hiçbirisi gerçekleşmemiştir.'

İran 20 Haziran günü de ABD'ye ait ileri teknolojili bir İHA'yı İran hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle İran'ın Hürmüzgan İli'ne bağlı Mübarek Dağı yakınlarında düşürdü.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489