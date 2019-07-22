Bağlantısızlar Örgütü ABD'nin yaptırımlarını kınadı

Bağlantısızlar Örgütü'ne üye ülkelerin temsilcilerinin katıldığını toplantıda, ABD'den Venezuela'ya karşı mali ve ekonomik yaptırımlara derhal son vermesi talebinde bulunuldu.

Bağlantısızlar Örgütü üye ülkelerin temsilcilerinin imzasını taşıyan bildiride, 'Sadece Venezuela kendi geleceği ile ilgili karar verebilir ve BM Antlaşması uyarınca hiç kimse Latin Amerika'nın iç işlerine karışamaz' denildi.

Bildirinin devamında, Venezuela'da yabancı müdahale reddedilerek, Bağlantısızlar Örgütü'nün Venezuela halkının sorunlarının çözümünde gereken katkıyı yapması ve Monte Video, Norveç ve diğer arabulucu girişimleri desteklemesine vurgu yapıldı.

Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardıcısı Sergey Ryabkov, ABD politikalarının Venezuela'yı boğduğunu açıkladı.

Bu toplantıda, İran, Küba, Nikaragua, Bolivya, Filistin, Surinam, Antigoa ve Barboda dışişleri bakanlarının yanı sıra Türkiye ve Rusya'dan dışişleri bakanları yardımcıları yer aldı.

Bağlantısızlar Örgütü, kendilerini hiçbir güç blokuna dahil veya hariç olarak addetmeyen 100 üzerinde ülkenin bir araya gelerek oluşturdukları bir uluslararası oluşumdur. Soğuk Savaş döneminde Batı İttifakı ve Doğu Bloku'nun yanı sıra üçüncü bir blok olmuştur.

Bu hareket çoğunlukla Güney Amerika, Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden oluşur. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri ise aralarında Batı ittifakı ve Doğu Bloku olarak ikiye bölünmüşlerdir. Bunun sebebi ise I. Dünya Savaşı'ndan itibaren gelen ve II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş ile devam eden Avrupalı devletlerin güç yarışı ve dünyadaki egemenlik yarışıdır.

Bağlantısızlar Hareketi bir diğer tabirle doğu dünyasının batı dünyasındaki bölünmelere taraf olmamak istemesidir.

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