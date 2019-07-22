İranlı tekvandocular Asya Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı

21 Temmuz'da başlayan Asya 18 Yaş Altı Tekdanvo Şampiyonası bugün sona erecek.

İranlı tekvandocular Mobina Kolivend, Gazel Sultani, Anahita Tevekküli, Emirsina Bahtiyari ve Ali Tevekküli birer altın, Tina Medanlu, Emirrıza Şehristani ve Pedram Cemşisi birer gümüş ve Ali Ekberi birm bronz madalya kazanmayı başardı.

Asya 18 Yaş Altı Tekdanvo Şampiyonası'nda İran Kadınlar Tekvando Milli Takımı teknik direktörülüğünü Masume Muhammediyan ile Leyla Hazayi, İran Erkekler Tekvando Milli Takımı teknik direktörlüğünü ise Hüseyin Kerimi ve Vahid Nasiri üstelendi.

Bugün de İranlı tekvandocular Alirıza Hüseyinpur, Paşa Etarodi, Emirhüseyin Behrabadi, Ali Necefi, Nigar İsmaili, Mehla Müminzade, Nesteren Velizade, Yelda Velinejad ve Yelda Rencber rakipleri ile yarışacak.

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