Petrol tankerleri olayı ve AB'nin çifte standardı

Bazı İngiliz yetkililerin bu krizin diplomatik yolla çözülmesini istediklerini belirtmesine rağmen bu, İngiltere'nin tek tepkisi değildi ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, tehdit içerir biçimde şöyle dedi: 'Açıkça söylüyoruz ki bu durum en kısa zamanda çözülmediği durumda ciddi sonuçlar doğuracaktır. Biz askeri seçeneklere bakmıyoruz. Konunun diplomatik olarak çözülmesinden yanayız ve açık bir biçimde sorunun çözülmesi gerektiği kanısındayız.'

Londra, Washington'dan ABD yetkililerinin kışkırtıcı ve aleni açıklamalardan uzak durmalarını istemesine karşın ABD Başkanı Donald Trump, Stena İmpero adlı İngiliz petrol gemisinin alıkonulması ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Biz her zaman İngiltere ile çok yakın müttefik olmuşuzdur. Bu olayı duyduk. ABD o bölgede çok az sayıda petrol gemisine sahiptir, çünkü biz kendi enerjimizi kullanıyoruz. Dolayısıyla orada az sayıda Amerikan petrol gemisi geçiş yapıyor. Ancak o bölgede birçok savaş ve uçak gemimiz mevcut' ifadesini kullandı.

Daha önce AB yetkilileri İran'ın İngiliz petrol gemisini alıkoymasını kınayarak İran'dan bu gemiyi derhal serbest bırakmasını istedi, ancak İngilitere'nin İran petrolünü taşıyan petrol gemisini Cebelitarık'ta yasa dışı olarak alıkoymasına sessiz kaldılar. Bu davranış, AB'nin İran ve İngiltere'ye yönelik çifte standart uyguladığını göstermektedir.

Fransa yayınladığı bildiride, 'İngiliz petrol gemisinin İran Deniz Kuvvetleri tarafından alıkonulması haberini duyduk. Şiddetle bu olayı kınıyor ve İngiltere ile tam dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiriyoruz' dedi.

Almanya da İngiliz geminin hemen serbest bırakılmasını isteyerek, İran'ın bu eyleminin kabul edilemez olduğunu ifade etti ve onu kınadı.

Alıkonulan İngiliz gemisinde mürettebat arasında birkaç vatandaşının yer aldığı Rusya, gerilimlerin düşürülmesi gerektiğini belirterek, olayla ilgili net ayrıntılar gün yüzüne çıkmadan, bu konuda daha fazla açıklama yapmayacaklarını dile getirdi.

AB Dış Politika Komiseri Federica Mogherini de İran'ın İngiliz petrol tankerini alıkoymasından endişe duyduklarını açıkladı.

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