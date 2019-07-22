İran filmi Londra'da gösterime girecek

İranlı yönetmen Muhammed Hamzei'nin yönettiği, Niki Kerimi'nin yapımcılığını yaptığı 'Azer' isimli film, Fransa Gokkuşağı Film Festivali'nde seyirci ile buluşacak.
'Azer' şuana kadar Uluslararası Vancouver Film Festivali, Teksas İran Film Festivali, Dubai Film Haftası, Torontov İran Filmleri Festivali, Tiburon (ABD), Asya Film Haftası, Barselona ve Casa Asya'da gösterildi.
Bu film ayrıca 17. Dakka Film Festivali'nde uluslararası sinema bölümünde yarışacak.
Daka Uluslararsı Film Festivali 21-18 Ağustos tarihleri arasında Bangladeş'te düzenlenecek.
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