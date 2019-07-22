Rusya petrol tankerleri olayında İran'ı haklı buldu

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rybakov, 'İranlı yetkililerin Hürmüz Boğazı'nda alıkonulan İngiliz petrol gemisi ile ilgili sunduğu kanıt ve gerekçeler, İngiltere'nin AB'nin yaptırım yasalarını bahane ederek, Cebelitarık Boğazı'nda İran petrolünü taşıyan petrol tankerini alıkoymasına yönelik iddialarından daha mantıklı ve ikna edicidir' diye belirtti.

Ryabkov İran'ın gerekçelerinin deniz korsanlığı yapan Cebelitarık ve Londra'nın sunduğu delillerden kat kat daha doğru olduğunu ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda çevre sorunları ile ilgilendiğini sözlerine ekledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi, 19 Temmuz günü yaptığı açıklamada, uluslararası deniz hukukuna uymadığı gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol gemisine el konulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada şu iafedeler kullanıldı:

'Bu akşam (19 Temmuz) Stena İmpero isimli bir İngiliz petrol tankerine, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada uluslararası deniz hukuku ve kurallara uymadığı nedeniyle, Hürmügan Limanlar ve Denizcilik İl Kurumu'nun isteği üzerine Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri 1. Bölge Alayı'nca el konuldu.

Anılan petrol tankerine el konulduktan sonra, kıyıya çekilerek yasal işlemlerin başlatılması ve gerekli soruşturmanın yütürülmesi için Kimanlar ve Denizclik Kurumuna teslim edildi.'

İran'a ait Grace-1 isimli petrol gemisi ise üç haftadan fazladır Cebelitarık Boğazı'nda İngiltere devletinin rehininde bulunuyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489