Uluslararası Şems ve Mevlana Kongresi Türk araştırmacıların katılımıyla İran'da düzenlenecek

Kongreye 106 makalenin gönderildiğini dile getiren 5. Uluslararası Şems ve Mevlana Kongresi Sekreteri Rıza Caferpur, bunlardan 3 makalenin aralarında Türkiye ve Pakistanlı araştırmacılar tarafından kaleme alındığını kaydetti.

Kongrenin iki başlıkta yapılacağına değinen Caferpur, bunların 'Edebi ve İrfan Araştırmaları yönünden Şems ve Mevlana' ve 'Disiplinlerarası Araştırmalar Bağlamında Şems ve Mevlana' başlıkları olduğunu söyledi.

Kongrenin düzenlenmesi için İran'ın önde gelen 15 bilim, kültür ve araştırma kurumun iş birliği yaptığını altını çizen 5. Uluslararası Şems ve Mevlana Kongresi Sekreteri Caferpur, kongrenin bilimsel ve jüri sorumluluğunun Tahran Beşeri Bilimler ve Kültür Araştırmaları Araştırma Merkezi'nde olduğunu sözlerine ekledi.

Kesin belgeler ve araştırmacıların onayladığına göre, Şems-i Tebrizi'nin türbesi Hoy'da yer alıyor. Her yıl bu doğrultuda çeşitli kültürel ve bilimsel kongre ve konferanslar düzenlenir.

Hoy, Urmiye Gölü'nün kuzeybatısında, Çaldıran Ovası'nın güneydoğusunda yer alır ve nüfus bakımından Batı Azerbaycan'ın Urmiye'den sonra ikinci büyük kentidir.

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