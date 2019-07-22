İran'la ilişkilerimiz dostçadır

Japonya Ulusal Televizyonu'nda canlı programda konuşan Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Tokyo'nun ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uluslararası koalisyon kurulmasna yönelik bu ülkeyi de davet etmesine dair henüz bir karar almadığını ve İran'la dostça ilişkilere sahip olduklarını dile getirdi.

Tokyo'nun şimdilik ABD'nin bu husustaki görüşlerini dinlediğini kaydeden Abe, 'Japonya halihazırda İran'la iyi ilişkilere sahip ve Fars Körfezi'nde istikrarın sağlanmasına ilişkin diplomatik çabalarını sürdürüyor' diye konuştu.

Abe ayrıca İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un haftaya Tokyo'yu ziyaret etmesi bekleniyor.

Japonya Başbakanı Abe Haziran ayında 41 yıl sonra en üst düzey Japon yetkili olarak Tahran'ı ziyaret etmiş ve İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelmişti.

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