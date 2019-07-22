Zarif: ABD ekonomik terörü yaptırım adlandırıyor

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD'nin yaptırım adlandırdığının aslında yasaları çiğneyen ekonomik terör olduğunu dile getirdi.

Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşmasından bir parçasının yer aldığı bir videoyu twitter hesabından paylaşan Zarif, bu konuşmada ABD'nin ekonomik terörünü gerekçelendirmek için 'yaptırım' sözcüğünü kötüye kullandığını belirtti.

Zarif twitterdan şöyle yazdı: 'Bugün Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantısında terörün vatandaşlara karşı şiddet ve tehdit dilini kullanarak siyasi hedeflere ulaşmak olduğunu söyledim. Bu nedenle ABD ekonomik terörü uygulamaktadır. Bunu 'yaptırım' adlandıramayız, çübkü yasanın uygulanması için tasarlanmamış, tam tersine yasayı çiğnemektedir' ifadesini kullandı.

Bütün ülkelerin ABD'nin bu yasal deyimi kullanmasını kınadıklarını vurgulayan Dışişleri Bakanı Zarif, 'Biz teröistlerle müzakere etmeyiz' diye ekledi.

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