Zarif, Nikaragua'da diplomatik istişarelere devam edecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Zarif'in Nikaragua'nın başkenti Managua'da Nikaragua Cumhurbaşkanı danışmaları ve İran-Nikaragua Dostluk Grubu Başkanı tarafından karşılandığını açıkladı.

Zarif geçen hafta BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Yıllık Zirvesi’ne katılmak üzere New York’a gitti.

Musevi’nin belirttiğine göre, Zarif New York’tan sonra Bağlantısızlar Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantsına katılmak için Venezuela’ya gidip Venezuela Dışişleri Bakanı ile bir araya gelerek, İran ve Venezuela ikili ilişkileri hakkında alişverişinde bulundu.

Zarif, Venezula’dan sonra ikili ilişkileri görüşmek üzere Nikaragua giriş yaptı.

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