İran Hokey Milli Takımı Asya şampiyonu oldu

2019 Asya Uluslar Hokey Kupası finalinde Kazakistan ile karşılaşan İran Hokey Milli Takımı, sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyon oldu.

Dün İran Erkekler Hokey Milli Takımı, 2019 Asya Uluslar Hokey Kupası yarı final maçında Özbekistan’a karşı zaferle finale yükselmişti.

Neviz Tahirzade’nin 7, Rıza Nevruzzade’nin 2 ve Emir Mehdi’nin bir gol attığı maçta İran’ın teknik direktörülüğünü Ebülfezl Yusifi üstlendi.

İran Erkekler Hokey Milli Takımı, Malezya, Tayland ve Filipin ile aynı gruptaydı ve her üç takımı yenerek yarı finale yükelmeyi başarmıştı.

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