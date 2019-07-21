21 Temmuz 2019 - 22:03
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İran tiyatro oyunu İtalya’da gösterime girecek

İran tiyatro oyunu İtalya’da gösterime girecek

Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Ferzad Emini’nin yönettiği 'Hippolytus' adlı tiyatro oyunu, İtalya Arcade de Arte Festivali'nde sahnelenecek..

Ferzad Emini'nin yönettiği 'Hippolytus' adlı tiyatro oyunu, festivalin organizatörü İtalya Tascabile Di Bergamo Tiyatrosu'nun davetiyle 26-27 Temmuz günleri Arcadia de Arte Festivali'nde sahne alacak.

Almanya'dan Wuppertal Pina Bausch, Eugenio Barba Tiyatrosu ve dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenler dahil tanınmış grupların katıldığı bu uluslararası festival sırasında atölye çalışmaları ve seminerler de düzenlenecek.

Bu oyunda Ferzad Emini, Nazenin Behrami, Ali Tarimi, Rozita Sebze Kabayi, Reha Süleymani, Zehra Suri ve Niyayeş Nehavendi rol alacak.

Hippolytus tiyatro oyunu gelecek yıl Fransa’da da sahnelenecek.

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