İran-Pakistan ticaret hacmi %20 arttı

Büyükelçi, Tahran'ın iki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin yolunda ilk adımı attığını belirtti.

İran ile Pakistan sınırlarında ara sıra yaşanan olaylara değinen İran'ın İslamabad Büyükelçisi Hünerdust, 'İran ile Pakistan iyi ilişkiler ve etkileşimlerden yanadır ama bazı üçüncü taraflar bu tür ilişkileri mahvetmeye çalışıyor' dedi.

Her iki tarafın da ortak sınırlarda meydana gelebilecek olaylara dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Hünerdust, İran ve Pakistan'ın bölgenin iki büyük ülkesi olarak İslam dünyasına karşı kötü niyetlilere karşı dirençli olmaları gerektiğini dile getirdi.

İranlı büyükelçi konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Maalesef, Cumartesi günkü olay kendi türünün ilki değildi, iki tarafın terörist olguyu ortadan kaldırmadığı zamanlarda tekrarlanabileceği için terörle mücadelede iki taraf arasında siyasi bir irade var.

Önemli bir başarı, bölgedeki terör gruplarının hayal kırıklığına uğradıklarıdır. Sınır muhafızlarımızın dikkat ve mücadelesi sayesinde bizler yeni hedefler belirliyoruz.

Alanın topografyası operasyonları zorlaştırıyor. Allah'a şükürler olsun ki, bu sayıda asker serbest bırakıldı ve üç kişiyi serbest bırakma önlemleri alındı.

İran ayrıca yatırım konusunda gerekli teknolojik bilgiye sahiptir. Her ne kadar baskılar ve kısıtlamalar durumu biraz zorlaştırsa da, gerekli düzenlemeler yapılmış ve taraflar, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da genişletmek için müştereken yatırım fırsatlarına odaklanmaya karar vermişlerdir.

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