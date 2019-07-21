Zarif: Bolton İngiltere’yi bataklığa sokmaya çalışıyor

Dışişleri Bakanı Zarif, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Hata yapmayın. ABD Başkanı Donald Trump’ı Asırlık Savaşı’nın içine çekmeyi başaramayn ve B Grubu’nun çöküşünden korkan JohnBolton, zehrini bir bataklığa sürükleme umuduyla İngiltere’ye karşı aşılamaktadır. Sadece akıllılık bu tür komploları etkisiz kılabilir' ifadesine yer verdi..

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi, 19 Temmuz günü uluslararası deniz hukukuna uymadığı gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol gemisine el konulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada şu iafedeler kullanıldı:

' Stena İmpero isimli bir İngiliz petrol tankerine, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada uluslararası deniz hukuku ve kurallara uymadığı nedeniyle, Hürmügan Limanlar ve Denizcilik İl Kurumu'nun isteği üzerine Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri 1. Bölge Alayı'nca el konuldu.

Anılan petrol tankerine el konulduktan sonra, kıyıya çekilerek yasal işlemlerin başlatılması ve gerekli soruşturmanın yütürülmesi için Kimanlar ve Denizclik Kurumuna teslim edildi.'

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ın petrol ihracatı hakkına vurgu yaparak, bölgede tansiyonun yükselmesinden kaygı duyduklarını ve Cebelitarık'ta hukuki ve adli soruşturmaların bitip Grace-1 petrol tankerinin serbest bırakılmasını umduklarını kaydetti.

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